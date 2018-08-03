Настя Каменских оказалась в больнице



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских, которая совсем на фестивале «Жара» спела дуэтом с Любовью Успенской, загремела в больницу

Как оказалось, певица отравилась 5 дней назад и лечение подручными средствами ей не помогло.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

«Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к большому сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет. Наконец я пришла в больницу и сделала себе капельницу», – написала певица и поделилась снимком из больничной палаты.

-

Чем отправилась известная артистка пока неизвестно. Также Каменских не уточнила, сколько дней она будет находиться в больнице.