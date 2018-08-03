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    Шоу-биз

    Светлана Лобода перевезла детей в РФ

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    Светлана Лобода и ставшая дочь Евангелина - Светлана Лобода перевезла детей в РФ
    Светлана Лобода и ставшая дочь Евангелина

    Папарацци застукали скандальную украинскую певицу во время прогулки с детьми в Подмосковье

    Певица Светлана Лобода, которая 24 мая родила вторую дочку в Лос-Анджелесе, привезла ребенка в Россию.

    Так, исполнительницу застали во время прогулки с двухмесячной Тильдой и 7-летней Евангелиной в Подмосковье. Там, в загородном доме живет бабушка Лободы, пишет Super. 

    А после того, как малышка Тильда не узнала маму, Лобода решила больше времени посвящать семье и выдвинула организаторам своего концертного тура условия. Теперь, каждые два дня певица должна возвращаться домой, чтобы побыть с дочерьми.

    Публикация от SUPER (@super.ru)

    «Света — фанатичная мама и не хочет пропускать ни одного мгновения развития и взросления своей малышки, поэтому жертвует своим расписанным на год вперед графиком и ставит в приоритет ребенка" — так объясняют решение Светланы в ее окружении.

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