Светлана Лобода перевезла детей в РФ



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Светлана Лобода и ставшая дочь Евангелина

Папарацци застукали скандальную украинскую певицу во время прогулки с детьми в Подмосковье

Певица Светлана Лобода, которая 24 мая родила вторую дочку в Лос-Анджелесе, привезла ребенка в Россию.

Так, исполнительницу застали во время прогулки с двухмесячной Тильдой и 7-летней Евангелиной в Подмосковье. Там, в загородном доме живет бабушка Лободы, пишет Super.

А после того, как малышка Тильда не узнала маму, Лобода решила больше времени посвящать семье и выдвинула организаторам своего концертного тура условия. Теперь, каждые два дня певица должна возвращаться домой, чтобы побыть с дочерьми.

Публикация от SUPER (@super.ru) 2 Авг 2018 в 10:30 PDT

«Света — фанатичная мама и не хочет пропускать ни одного мгновения развития и взросления своей малышки, поэтому жертвует своим расписанным на год вперед графиком и ставит в приоритет ребенка" — так объясняют решение Светланы в ее окружении.