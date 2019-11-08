Лилия Подкопаева показала крошечную дочку



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Гимнастка поделилась семейной фоторафией

Подписчики назвали Подкопаеву идеальной мамой

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева поделилась милым снимком с дочкой. Спортсменка опубликовала фотографию на своей странице в Instagram. На фото счастливая Подкопаева в очках позирует с крошечной девочкой на руках.

Мама посвятила свой сообщение теме избалованности и любви к детям.

«Если вам кто-то когда-нибудь скажет, что частое ношение ребенка на руках, кормление грудью по требованию или совместный сон могут испортит ребенка, процитируйте ему эту прекрасную фразу из книги К. Гонсалеса «Подарок на всю жизнь», - написала Подкопаева.

В комментариях фанаты полностью разделили позицию олимпийской чемпионки. «Золотые слова», «счастливые дети – любимые», «Согласна с каждым словом», - писали пользователи. Также подписчики назвали Подкопаеву идеальной мамой.