Лилия Подкопаева рассекретила имя новорожденного ребенка



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Спортсменка также призналась, на сколько поправилась за время беременности instagram.com/podkopayeva_official/

Подкопаева быстро избавилась от лишних килограммов

41-летняя олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева долго скрывала имя новорожденной девочки, однако наконец-то раскрыла его.

В программе «Светская жизнь» Лилия рассказала, что назвала дочку Эвелиной. Также она призналась, что за время беременности поправилась на 9 килограммов. Однако благодаря своему спортивному прошлому ей не составило труда быстро избавиться от лишнего и вернуть себе стройную фигуру. К тому же, с маленьким ребенком ей приходится быть очень активной.

«От них было очень легко избавиться! В частности потому, что дочка нас держит в активном режиме. Мы много держим ее на руках, поэтому руки точно всегда будут в хорошей форме», – поделилась Подкопаева.