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    Лобода о заработках в России: Хочу урвать по максимуму

    Певица даёт в стране-агрессоре больше, чем по одному концерту в день
    Украинская певица Светлана Лобода продолжает активную концертную деятельность в России. В течение каждого месяца она даёт больше 30 концертов. Об этом артистка заявила в недавнем интервью накануне своего выступления в шоу-программе российской премии «Золотой граммофон». «Всегда стараемся урвать все по максимуму. Наш продюсер
    • Сьогодні, 13:02
    • Розсилка

    Певица даёт в стране-агрессоре больше, чем по одному концерту в день

    Украинская певица Светлана Лобода продолжает активную концертную деятельность в России. В течение каждого месяца она даёт больше 30 концертов. Об этом артистка заявила в недавнем интервью накануне своего выступления в шоу-программе российской премии «Золотой граммофон».

    «Всегда стараемся урвать все по максимуму. Наш продюсер старается так. 34 концерта в месяц. Так мы работаем, моя мама не понимает, как это возможно», - говорит артистка.

    Также она призналась в любви к «Русскому радио» и «Золотому граммофону». «Это ресурс, который мы всегда отрабатываем с большим удовольствием. Это наши друзья, люди, которые нас поддерживают», - сказала он них певица.

    Джерело: Обозреватель

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