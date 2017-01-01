Лобода о заработках в России: Хочу урвать по максимуму

Певица даёт в стране-агрессоре больше, чем по одному концерту в день

Украинская певица Светлана Лобода продолжает активную концертную деятельность в России. В течение каждого месяца она даёт больше 30 концертов. Об этом артистка заявила в недавнем интервью накануне своего выступления в шоу-программе российской премии «Золотой граммофон». «Всегда стараемся урвать все по максимуму. Наш продюсер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица даёт в стране-агрессоре больше, чем по одному концерту в день

Украинская певица Светлана Лобода продолжает активную концертную деятельность в России. В течение каждого месяца она даёт больше 30 концертов. Об этом артистка заявила в недавнем интервью накануне своего выступления в шоу-программе российской премии «Золотой граммофон».

«Всегда стараемся урвать все по максимуму. Наш продюсер старается так. 34 концерта в месяц. Так мы работаем, моя мама не понимает, как это возможно», - говорит артистка.

Также она призналась в любви к «Русскому радио» и «Золотому граммофону». «Это ресурс, который мы всегда отрабатываем с большим удовольствием. Это наши друзья, люди, которые нас поддерживают», - сказала он них певица.

Джерело: Обозреватель