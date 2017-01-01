Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах

Популярная украинская певица и тренер шоу «Голос.Діти» пожаловалась, что не может набрать вес.

Солистка группы «Время и Стекло» одна из немногих украинских артисток на которую хотят быть похожи тинейджеры. Ее выходы в свет достойны внимания, ведь каждый ее образ интересный и модный. [READ_MORE] Надя призналась, что в обычной жизни любит носить абсолютно разные вещи. «Когда у меня лирическое настроение, я надеваю



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Популярная украинская певица и тренер шоу «Голос.Діти» пожаловалась, что не может набрать вес.

Солистка группы «Время и Стекло» одна из немногих украинских артисток на которую хотят быть похожи тинейджеры. Ее выходы в свет достойны внимания, ведь каждый ее образ интересный и модный.

Надя призналась, что в обычной жизни любит носить абсолютно разные вещи.

«Когда у меня лирическое настроение, я надеваю женственные платья. Были даже периоды, когда я каждый день носила нежные красивые платья», - отметила артистка в интервью ТСН.

Но чаще всего Надю можно увидеть в комфортной свободной одежде, в которой не видно ее фигуры.

«У меня есть моменты, которыми я недовольна в своей фигуре. Например, мне всегда казалось, что я чересчур худенькая, и я все время стараюсь чуть-чуть поправиться, но в связи с графиком у меня это не получается. Поэтому я в основном ношу оверсайз одежду. Мне кажется, что вот так именно мне красиво», - призналась Дорофеева.

Впрочем, Надя и так отлично выглядит. Ее поклонники всегда восхищаются ее стройным телом и стильными образами в соцсетях и на концертах. И наши фото тому подтверждение.