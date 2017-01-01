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    Шоу-біз

    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах

    Популярная украинская певица и тренер шоу «Голос.Діти» пожаловалась, что не может набрать вес.
    Солистка группы «Время и Стекло» одна из немногих украинских артисток на которую хотят быть похожи тинейджеры. Ее выходы в свет достойны внимания, ведь каждый ее образ интересный и модный. [READ_MORE] Надя призналась, что в обычной жизни любит носить абсолютно разные вещи. «Когда у меня лирическое настроение, я надеваю
    • Сьогодні, 23:41
    • Розсилка

    Популярная украинская певица и тренер шоу «Голос.Діти» пожаловалась, что не может набрать вес.

    Солистка группы «Время и Стекло» одна из немногих украинских артисток на которую хотят быть похожи тинейджеры. Ее выходы в свет достойны внимания, ведь каждый ее образ интересный и модный.

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    Надя призналась, что в обычной жизни любит носить абсолютно разные вещи.

    «Когда у меня лирическое настроение, я надеваю женственные платья. Были даже периоды, когда я каждый день носила нежные красивые платья», - отметила артистка в интервью ТСН.

    Но чаще всего Надю можно увидеть в комфортной свободной одежде, в которой не видно ее фигуры. 

    «У меня есть моменты, которыми я недовольна в своей фигуре. Например, мне всегда казалось, что я чересчур худенькая, и я все время стараюсь чуть-чуть поправиться, но в связи с графиком у меня это не получается. Поэтому я в основном ношу оверсайз одежду. Мне кажется, что вот так именно мне красиво», - призналась Дорофеева. 

    Впрочем, Надя и так отлично выглядит. Ее поклонники всегда восхищаются ее стройным телом и стильными образами в соцсетях и на концертах. И наши фото тому подтверждение.

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    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах
    Солистка группы «Время и Стекло» рассказала о своих комплексах

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    Голос Дети Украинская музыка Надя Дорофеева
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