Джамала подтвердила свою беременность

Певица вышла замуж в апреле этого года

Пресс служба популярной украинской певицы Джамалы подтвердила информацию о том, что она ждёт ребёнка. «К нам в последнее время часто обращаются с запросами подтвердить слухи о беременности Джамалы. Это не слухи», - сообщили представители артистки, сообщает «Главком». Сама же победительница «Евровидения-2016»

ГЛАВКОМ



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Джамала

Певица вышла замуж в апреле этого года

Пресс служба популярной украинской певицы Джамалы подтвердила информацию о том, что она ждёт ребёнка. «К нам в последнее время часто обращаются с запросами подтвердить слухи о беременности Джамалы. Это не слухи», - сообщили представители артистки, сообщает «Главком».

Сама же победительница «Евровидения-2016» написала в социальных сетях: «Конечно, мне бы хотелось держать это в секрете и делиться известием лишь с самыми близкими, но многие уже и так догадались. Это величайшее чудо в мире!»

Напомним, что в апреле этого года Джамала вышла замуж за крымского татарина Сеит-Бекира. Церемония проходила в Киеве, в Исламском культурном центре, с соблюдением всех мусульманских традиций.

Джамала