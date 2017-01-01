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    Шоу-біз

    Джамала подтвердила свою беременность

    Певица вышла замуж в апреле этого года
    Пресс служба популярной украинской певицы Джамалы подтвердила информацию о том, что она ждёт ребёнка. «К нам в последнее время часто обращаются с запросами подтвердить слухи о беременности Джамалы. Это не слухи», - сообщили представители артистки, сообщает «Главком». Сама же победительница «Евровидения-2016»
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:57
    • Розсилка
    Джамала
    Джамала

    Певица вышла замуж в апреле этого года

    Пресс служба популярной украинской певицы Джамалы подтвердила информацию о том, что она ждёт ребёнка. «К нам в последнее время часто обращаются с запросами подтвердить слухи о беременности Джамалы. Это не слухи», - сообщили представители артистки, сообщает «Главком».

    Сама же победительница «Евровидения-2016» написала в социальных сетях: «Конечно, мне бы хотелось держать это в секрете и делиться известием лишь с самыми близкими, но многие уже и так догадались. Это величайшее чудо в мире!»

    Напомним, что в апреле этого года Джамала вышла замуж за крымского татарина Сеит-Бекира. Церемония проходила в Киеве, в Исламском культурном центре, с соблюдением всех мусульманских традиций.

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    Джамала
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