Ирина Билык проведёт концертный тур в 35 городах Украины

Знаменитая певица планирует посетить и Одессу, где её выступление было сорвано полгода назад

С 1 февраля по 13 апреля 2018 года популярная украинская певица Ирина Билык проведёт 35 концертов по всей Украине. Её тур стартует в Суммах, а завершится тремя выступлениями в киевском Дворце Украина, пишет «Главком». Концертный тур получил название «Без грима. Лучшее. О любви». В его рамках артистка планирует исполнить

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знаменитая певица планирует посетить и Одессу, где её выступление было сорвано полгода назад

С 1 февраля по 13 апреля 2018 года популярная украинская певица Ирина Билык проведёт 35 концертов по всей Украине. Её тур стартует в Суммах, а завершится тремя выступлениями в киевском Дворце Украина, пишет «Главком».

Концертный тур получил название «Без грима. Лучшее. О любви». В его рамках артистка планирует исполнить свои романтические композиции. Специальной гостьей концертов станет Ольга Ракицкая.

«Это моя самая сокровенная история, которую я готова показать вам, моим дорогим поклонникам!» - прокомментировала артистка первую афишу предстоящих концертов.

В рамках тура она планирует выступить в Одессе 19 марта. Напомним, летом этого года активисты сорвали концерт артистки в этом городе. Причиной стало их возмущение из-за выступлений Билык в России.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новость о всеукраинском концертном туре. Многие поклонники выразили искренний восторг, что Билык посетит не только большие города. Другие же опасаются провокаций на концертах. А третьи таят обиду на артистку, которая выходила на российскую сцену в течение последних лет.

Ирина Билык концертный тур