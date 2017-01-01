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    Шоу-біз

    Ирина Билык проведёт концертный тур в 35 городах Украины

    Знаменитая певица планирует посетить и Одессу, где её выступление было сорвано полгода назад
    С 1 февраля по 13 апреля 2018 года популярная украинская певица Ирина Билык проведёт 35 концертов по всей Украине. Её тур стартует в Суммах, а завершится тремя выступлениями в киевском Дворце Украина, пишет «Главком». Концертный тур получил название «Без грима. Лучшее. О любви». В его рамках артистка планирует исполнить
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:48
    • Розсилка

    Знаменитая певица планирует посетить и Одессу, где её выступление было сорвано полгода назад

    С 1 февраля по 13 апреля 2018 года популярная украинская певица Ирина Билык проведёт 35 концертов по всей Украине. Её тур стартует в Суммах, а завершится тремя выступлениями в киевском Дворце Украина, пишет «Главком».

    Концертный тур получил название «Без грима. Лучшее. О любви». В его рамках артистка планирует исполнить свои романтические композиции. Специальной гостьей концертов станет Ольга Ракицкая.  

    «Это моя самая сокровенная история, которую я готова показать вам, моим дорогим поклонникам!» - прокомментировала артистка первую афишу предстоящих концертов.

    В рамках тура она планирует выступить в Одессе 19 марта. Напомним, летом этого года активисты сорвали концерт артистки в этом городе. Причиной стало их возмущение из-за выступлений Билык в России.

    Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новость о всеукраинском концертном туре. Многие поклонники выразили искренний восторг, что Билык посетит не только большие города. Другие же опасаются провокаций на концертах. А третьи таят обиду на артистку, которая выходила на российскую сцену в течение последних лет.

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    Ирина Билык концертный тур

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