Лучшая подруга Уитни Хьюстон подтвердила слухи об их романе



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По словам Уитни Хьюстон, ее мама считала отношения между двумя женщинами противоестественными

Однако Робин сообщила, что «физический» аспект их отношений закончился, когда Хьюстон испугалась за свою карьеру

Годами вокруг отношений Уитни Хьюстон и ее лучшей подруги Робин Кроуфорд ходило много слухов: девушки были неразлучны с 80-х и очень близки. Со дня смерти Уитни прошло больше семи лет, и вот Робин решила рассказать всю правду в новых мемуарах, подтвердив все догадки. По ее словам, дружбой дело действительно не ограничивалось:

«Мы хотели быть вместе, только вдвоем. Никогда не вешали ярлыки, просто жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда». Девушки познакомились еще подростками и сразу друг другу понравились, а вскоре между ними возникли романтические чувства. Однако Робин сообщила, что «физический» аспект их отношений закончился, когда Хьюстон испугалась за свою карьеру: «Она сказала, что между нами больше не будет физической близости, потому что это все усложняло. Сказала, что если люди о нас узнают, они используют эту информацию против нас. Так обстояли дела в 80-х». Семья Уитни всегда была против их романа: по словам певицы, ее мама считала отношения между двумя женщинами противоестественными. «Но Уитни знала, что я люблю ее, и я знала, что чувства взаимны. Мы были всем друг для друга и поклялись всегда быть рядом», - поведала 58-летняя Робин

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