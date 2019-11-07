Лучшая подруга Уитни Хьюстон подтвердила слухи об их романе
Однако Робин сообщила, что «физический» аспект их отношений закончился, когда Хьюстон испугалась за свою карьеру
Годами вокруг отношений Уитни Хьюстон и ее лучшей подруги Робин Кроуфорд ходило много слухов: девушки были неразлучны с 80-х и очень близки. Со дня смерти Уитни прошло больше семи лет, и вот Робин решила рассказать всю правду в новых мемуарах, подтвердив все догадки. По ее словам, дружбой дело действительно не ограничивалось:
«Мы хотели быть вместе, только вдвоем. Никогда не вешали ярлыки, просто жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда». Девушки познакомились еще подростками и сразу друг другу понравились, а вскоре между ними возникли романтические чувства. Однако Робин сообщила, что «физический» аспект их отношений закончился, когда Хьюстон испугалась за свою карьеру: «Она сказала, что между нами больше не будет физической близости, потому что это все усложняло. Сказала, что если люди о нас узнают, они используют эту информацию против нас. Так обстояли дела в 80-х». Семья Уитни всегда была против их романа: по словам певицы, ее мама считала отношения между двумя женщинами противоестественными. «Но Уитни знала, что я люблю ее, и я знала, что чувства взаимны. Мы были всем друг для друга и поклялись всегда быть рядом», - поведала 58-летняя Робин