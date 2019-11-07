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    Фото

    Леди Гага снялась в откровенной фотосессии для известного глянца (фото)

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    Леди Гага снялась в откровенной фотосессии для известного глянца (фото)
    elle.com

    Декабрьский номер журнала Elle вышел со звездой на обложке — Леди Гага снялась в свойственной ей яркой фотосессии и дала откровенное интервью Опре Уинфри

    Популярная американская певица Леди Гага порадовала поклонников яркой фотосессией 33-летняя артистка стала героиней декабрьского номера журнала Elle и украсила его обложку.

    На снимках певица предстала в разнообразных ярких образах. На одном из фото звезда позирует в черном кружевном бра, штанах и шляпе и с красной помадой, которая добавила образу соблазнительности.

    Помимо ярких снимков в издании опубликовано интервью Леди Гаги, в котором она прокомментировала слухи об отношениях с Брэдли Купером.

    Знаменитость рассказала, что она и Купер хотели, чтобы фанаты поверили, что они влюблены, и почувствовали их химию во время выступления на церемонии «Оскара».

    «Я имею в виду, что мы изобразили историю любви. Для меня, как для исполнительницы, так и для актрисы, конечно, хотелось, чтобы люди поверили, что мы влюблены. И мы хотели, чтобы люди почувствовали нашу любовь на «Оскаре». Мы хотели, чтобы оно чувствовалось даже сквозь объектив камеры. И мы усердно работали над этим, мы работали в течение нескольких дней. Мы надумали все это было организовано как спектакль», - заявила певица.

    Также Гага добавила, что она и Брэдли получили именно ту реакцию, на которую рассчитывали.

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    «По правде говоря, когда мы обсуждали это, мы согласились с тем, что проделали хорошую работу!», - добавила звезда.

    Джерело: elle.com

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