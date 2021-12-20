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    Ляшко поздравил взрослую дочку с днем рождения поездкой на санках (фото)

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    Ляшко поздравил взрослую дочку с днем рождения поездкой на санках (фото)
    Фото: Инстаграм политика

    О дочери лидера Радикальной партии известно немного

    Экс-нардеп Олег Ляшко похвастался на своей странице в Инстаграм фотографией со своей взрослой дочерью Владиславой. На снимке Ляшко в образе Деда Мороза, везет на санках Владиславу, переодетую в костюм Снегурочки. Свой пост Ляшко подписал: «Нашей дочери 19 лет. Лучший подарок от Николая», – написал Ляшко. В День святого Николая Владислава отметила очередной день рождения.

    О дочери лидера Радикальной партии известно немного. Несколько лет назад в прессе писали, что девушка подрабатывает на ферме в Киевской области. В сети появились фото Владиславы, которая ухаживает за скотом. Девушка объяснила, что хочет самостоятельно собрать деньги на обучение, однако, сколько платят за работу – не призналась. Олег Ляшко похвалил дочь и вспомнил, что сам «когда-то пас телят в Луганской области».

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    Теги: Олег Ляшко дети звезд деньги День рождения
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    Ляшко поздравил взрослую дочку с днем рождения поездкой на санках (фото)