Дочь Брежневой «рассекретила» своего брата (фото)

На днях Вера Брежнева показала, как выросла ее дочь, разместив в соцсети к ее дню рождения трогательное видео

Младшая дочь певицы Веры Брежневой, 12-летняя Сара разместила в своем Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим отцом, бизнесменом Михаилом Киперманом и его сыном от нового брака.

София и Михаил Киперман позируют в кадре, прижавшись друг к другу, пишет Бульвар Гордона.

Ранее мы писали, что на днях Вера Брежнева показала, как выросла ее дочь, разместив в своей соцсети к ее дню рождения трогательное видео, в котором собрала фотографии и видео с именинницей за разный период.

Ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram.