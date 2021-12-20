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    Дочь Брежневой «рассекретила» своего брата (фото)

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    Дочь Брежневой «рассекретила» своего брата (фото)
    Фото: gordonua.com

    На днях Вера Брежнева показала, как выросла ее дочь, разместив в соцсети к ее дню рождения трогательное видео

    Младшая дочь певицы Веры Брежневой, 12-летняя Сара разместила в своем Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим отцом, бизнесменом Михаилом Киперманом и его сыном от нового брака.

    София и Михаил Киперман позируют в кадре, прижавшись друг к другу, пишет Бульвар Гордона.

    Ранее мы писали, что на днях Вера Брежнева показала, как выросла ее дочь, разместив в своей соцсети к ее дню рождения трогательное видео, в котором собрала фотографии и видео с именинницей за разный период.

    Ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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    Теги: дети звезд Вера Брежнева шоу-бизнес Instagram
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    Дочь Брежневой «рассекретила» своего брата (фото)