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    Ольга Цибульская: Меня заказал мой муж

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    Мужа Ольги Цибульской практически никто не видел - Ольга Цибульская: Меня заказал мой муж
    Мужа Ольги Цибульской практически никто не видел
    Фото: instagram.com/cybulskaya

    Артистке все эти годы мастерски удавалось скрывать детали семейной жизни

    Певица Ольга Цибульская уже много лет традиционно празднует Новый год на сцене, однако были в жизни артистки праздники, которые она запомнит на всю жизнь.

    «Как-то еще в бытность своего студенчества, я шла домой с корпоратива пешком, чтобы сохранить заработанные деньги. Представьте себе, в платье и босоножках из Пущи-Водицы на Нивки», – вспомнила исполнительница на съемочной площадке канала «Украина».

    Но, как оказалось, позже в жизни с певицей произошла еще одна незабываемая история:

    «Мой концертный директор предупредил, что нас «купили» в новогоднюю ночь, а когда я зашла в зал, поняла, что меня заказал мой муд. Деньги я тогда ему не отдала, но он и не пытался забрать их обратно», – смеется Ольга.

    Ольге Цибульской все эти годы мастерски удавалось скрывать детали своей семейной жизни. Фото супруга в соцсети артистки не видишь. Цибульская долгое время скрывала от публики и своего сына Нестора. И решилась показать мальчика только после того, как он сам попросил ее это сделать.

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    Теги: Новый год певица деньги шоу-бизнес
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    Ольга Цибульская: Меня заказал мой муж