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    Шоу-биз

    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото

    • Розсилка
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото

    Девушка поделилась снимками своего наглого кота

    Девушка по имени Сондра живет с двумя очаровательными котами — Санни и Оливером. Обоих котов американка забрала из местного приюта. Несмотря на похожую судьбу, характеры у животных совершенно разные: Санни — тихий и ручной, а вот Оливер оказался довольно… свободолюбивым хулиганом. Свою независимость он выражает, нарушая все правила поведения в доме.

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    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото
    Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру Оливера, хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

    фотография кот
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