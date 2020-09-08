Любящий нарушать правила кот прославился на весь мир: курьезные фото



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Девушка поделилась снимками своего наглого кота

Девушка по имени Сондра живет с двумя очаровательными котами — Санни и Оливером. Обоих котов американка забрала из местного приюта. Несмотря на похожую судьбу, характеры у животных совершенно разные: Санни — тихий и ручной, а вот Оливер оказался довольно… свободолюбивым хулиганом. Свою независимость он выражает, нарушая все правила поведения в доме.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру Оливера, хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.