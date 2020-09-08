Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях

Все представительницы прекрасного пола знают, как порой тяжело сделать удачный снимок для соцсетей. Идеальный кадр требует огромного количества усилий и времени как от модели, так и от фотографа, которым обычно становится партнер инстаграмозависимой девушки.

В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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