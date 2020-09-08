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    Курьез

    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото

    • Розсилка
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото

    Собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях

    Все представительницы прекрасного пола знают, как порой тяжело сделать удачный снимок для соцсетей. Идеальный кадр требует огромного количества усилий и времени как от модели, так и от фотографа, которым обычно становится партнер инстаграмозависимой девушки.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото
    Как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей: курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

    фотография курьез
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