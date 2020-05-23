Богатая жизнь с Виктором Медведчуком. Какие предметы роскоши задекларировал кум Путина



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Политик Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко

У пары Медведчук-Марченко два десятка люксовых автомобилей три сотни икон

Народный депутат от «Оппозиционного платформы - За жизнь» Виктор Медведчук подал электронную декларацию за 2019 с доходами 61,6 млн грн.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на данные НАЗК.

С ценного имущества у Медведчука есть более десяти наручных часов мировых брендов вроде Rolex, Breguet. Почти двадцать таких часов имеет жена нардепа.

Кроме этого, у Оксаны Марченко ряд коллекций ювелирных изделий брендов Cartier, Dolce and Gabbana и другие, набор ювелирных изделий (три единицы) торговой марки, принадлежащей российскому художнику-модельеру Валентину Юдашкину.

В гардеробе народного избранника висят 17 мужских костюмов, кожаная куртка, три кашемировых пальто - все марки Dolce and Gabbana, две дубленки из меха от Brioni и Lanvin; наборы запонок с драгоценными камнями.

Книги, иконы, картины

В общей совместной собственности семьи нардепа ряд спортивного инвентаря, мебель (гарнитуры Provasi в количестве 42 единиц; Marge Garson в количестве 46 единиц; Jambo в количестве шесть единиц), 24 ковра, производства Италии и Ирана, 18 люстр; ряд ценных книг, в частности, фрагмент Библии Гутенберга (1455 года), рукописное Евангелие XV века, «Триодь Постная» (1555), «Заблудивське Евангелие» (1569), «Апостол» Ивана Федорова (1574), «Грамматика» М. Смотрицкого (1648 год), «Описание Украины» Гийома Боплана (1660), «Древняя российская история» М. Ломоносова (1766 год), «Энеида» И. Котляревского (1798), «Записки по русской истории» Екатерины II (1787), «Записки о Малороссии ее жителей и произведениях» Я. Маркович (1798), «Руслан и Людмила» А. Пушкина (1820), «Кобзарь» Т. Шевченко (1860), коллекции книг XVII века (в количестве 48 штук), XVIII века (1040 штук), XIX века (3811 штук), ХХ века (2959 штук) коллекции картин русских художников в количестве 110 единиц, украинских художников - 80 картин, 24 картины европейской живописи, 201 картина закарпатских мастеров живописи, 115 картин современной живописи.

Также семья декларанта указала коллекцию икон XVII-XX века в количестве 227 штук.

Автомобили

Транспортный автопарк нардепа состоит из восьми машин марок BMW 760і, 2007 года выпуска; BMW 750Li, 2010 года выпуска; Mercedes-Benz GL 550 2010 года выпуска; Mercedes-Benz G 55 AMG 2010 года выпуска; Mercedes-Benz S 500 4 MATIC, в 2014 году выпуска; Toyota Land Cruiser 200, в 2015 году выпуска; Renault Duster, 2018 выпуска; Mercedes-Benz MAYBACH S650, 2019 выпуска и Моторная яхта класса Азимут 43, 2006 года выпуска.

Что касается жены кума Путина, то на нее записано еще 11 элитных машин.

Общая сумма доходов

По 2019 общая сумма доходов нардепа Медведчука составляла 61,6 млн грн. Больше всего средств ему принесла кипрская Ventolor Holding Limited – 33,4 млн грн премии и 21,9 млн грн вознаграждения.

Жена Оксана Марченко задекларировала 258,6 млн грн дивидендов от кипрской Tumillon Investments LTD. Ее банковские сбережения его жены составляют 4,1 млн евро, 56 тыс. Грн и $ 513; наличными - 1,8 млн евро.