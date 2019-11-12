Макс Барских анонсировал выход нового альбома



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Премьера шестого полноформатного LP музыканта состоится в рамках второго мирового тура Nezemnaya 2020 на международном музыкальном лейбле Sony Music Entertainment

По словам певца, новым альбомом он завершает свою музыкальную трилогию

Совсем скоро поклонники артиста станут свидетелями масштабного мирового тура Nezemnaya World Tour 2020, в рамках которого будет представлен новый альбом Макса Барских «1990».

«1990 - это год моего рождения и этим альбомом я завершаю свою музыкальную трилогию: «Туманы», «Семь», «1990». Песни из нового альбома все еще наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание. Я создаю микс оголенно-искренних чувств с настроениями большого города. Это путешествие назад, но все еще в будущее», - комментирует будущую премьеру Барских.

Всех поклонников артиста ждет уникальный релиз альбома «1990». Об этом Макс рассказал на своей странице в Instagram, объявив о запуске международного музыкального квеста. Так, премьера новых треков из шестого альбома будет проходить в разных городах мира во время концертов. Таким образом, каждое выступление Барских станет уникальным и неповторимым. После чего слушатель сразу получит доступ к новинке на любой цифровой площадке.