Принцесса Диана спит на балу. История одного снимка

Говорят, накануне бала принцесса даже пыталась навредить себе

В 1981 году на балу в музее Альберта и Виктории принцесса Диана задремала прямо на стуле. Публика негодовала, пока не стало известно, почему это произошло.

Оказывается, принцесса тогда ждала первенца – принца Уильяма! Правда, как выяснится позже, это не единственная причина по которой Леди Ди заснула во время торжества – в ночь накануне мероприятия принцесса Диана узнала, что у ее супруга принца Чарльза уже 10 лет есть любовница. Об этом рассказали биографы, которые позже описывали жизнь Дианы.

Говорят, накануне бала принцесса даже пыталась навредить себе, но все обошлось, только она плохо спала. Потому Диана и задремала.

Принцесса Диана и принц Чарльз вместе с детьми - принцами Уильямом и Гарри

Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

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