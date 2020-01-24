Макс Барских стал лицом обложки популярного глянца



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«90 процентов своего времени я посвятил творчеству и написанию музыки», - рассказал Барских

По словам певца, он еще не встретил свою любовь

Популярный украинский артист Максим Барских украсил обложку популярного глянца «Отдохни». В интервью артист, который придерживается более интровертивного образа жизни вне сцены и весьма сдержан в ответах о личной жизни, раскрылся поклонникам с неожиданной точки зрения. Самые интересные цитаты о личном, детях, кулинарных способностях и выводах 2019 года приводим ниже:

В марте тебе исполнится 30 лет. Кто тебя больше всего донимает вопросами о женитьбе и детях – журналисты или родители? Что отвечаешь на подобные вопросы?

Наверное, больше всего родители (улыбается). Но я слабо поддаюсь какому-либо влиянию со стороны окружающих и четко убежден в своих желаниях. На данном этапе я не могу уделять должное количество времени своей будущей семье, поэтому и не стремлюсь к скорейшему ее приобретению. Я живу на две страны и львиную долю своего времени провожу либо в самолете, либо на сцене. Какое будущее может ждать такие отношения на расстоянии? Рано или поздно тебе все равно придется сделать выбор. Но я уверен, что в моей жизни обязательно наступит этап, когда мне всецело захочется погрузиться в семейные дела и посвятить все 90 процентов, которые я сейчас трачу на работу и музыку, уделить родным и близким. К тому же, я бы не хотел, чтобы мое отцовство ограничилось только биологическим фактором. В моем понимании папа – это человек, который открывает ребенку мир и сам живет миром ребенка. Когда пойму, что достиг всего, чего хотел, в творчестве – займусь семьей.

Если тебя закрыть на кухне на сутки, что можешь приготовить? Есть фирменное блюдо от Макса Барских?

Я люблю готовить куриный суп. Он получается у меня лучше всего и почему-то дарит ощущения лета. А еще могу испечь пирожков. Мамины пирожки – это ассоциация с домом, семьей и детством. После того, как я переехал в Киев и возвращался в Херсон либо проведать маму, либо с концертами она всегда наготавливала целый тазик пирожков с разными начинками - с картошкой, капустой, джемом, маком: для меня, для брата и сестры. Это первое угощение, которое всегда подается к столу вместе с ее фирменным борщом. Поскольку мама осталось жить в Херсоне, то я попросил ее научить меня их готовить. Я выпекаю крайне редко, но когда это происходит, моя дом работница всегда берется за голову. Потому что самая неинтересная часть готовки моих кулинарных шедевров достается ей (улыбается). Но зато пирожки получаются вкусными, и, когда я угощаю ими в том числе и дом работницу, мне всегда прощается беспорядок на кухне, который я оставляю.

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