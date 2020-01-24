  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ольга Сумская показала постельные фото

    • Розсилка
    Ольга Сумская показала постельные фото
    instagram.com/olgasumska

    Актриса Ольга Сумская, которая сейчас активно гастролирует по стране, все-же находит время на общение со своими поклонниками и подписчиками в соцсетях

    Ольга Сумская делиться она не только семейными кадрами, о праздновании национальных праздников в кругу близких, с щедрыми застольями и традиционными обрядами, но и более интимными фото.

    В своем Instagram Ольгя опубликовала серию черно-белых атмосферных снимков из своей спальни, на которых она грациозно позировала перед сном.

    На лице актрисы не было ни тени усталости, только нега и томный взгляд подчеркнули нежность момента.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    instagram.com/olgasumska
    instagram.com/olgasumska
    instagram.com/olgasumska

    Подписчики оценили легкость и непринужденность, с которыми позирует любимая актриса и отметили, что время над ней не властно, в глазах искрят озорные нотки, а грация, как у юной девушки

    знаменитости фотография актриса Instagram Ольга Сумская
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ