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    Фото

    Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новым эффектным выходом

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    Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новым эффектным выходом

    Рози показала совершенное тело в соблазнительном наряде

    32-летняя модель посетила вечеринку, устроенную косметическим брендом Hourglass. С этой маркой знаменитую британскую красавицу связывает давнее и тесное сотрудничество.

    Они презентовали новый продукт, разработанный совместно с Роузи – тональное средство Vanish. Роскошный ивент прошел в изысканном отеле Connaught и требовал не менее изысканного наряда.

    На мероприятие девушка Джейсона Стэтхема явилась в одном из своих любимых оттенков – черном. Total black образ составили закрытое платье с одним рукавом и высоким разрезом по ноге, сшитое из блестящей ткани, а также утонченные босоножки с камнями от Gianvito Rossi.

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    instagram.com/rosiehw
    instagram.com/rosiehw

    Сверху признанная икона стиля накинула длинное пальто. Завершали лук макияж с бронзовыми тенями и чувственными губами, а также укладка с легкими волнами.

    знаменитости фотография модель
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