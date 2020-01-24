Одна из самых сексуальных моделей в мире Кейт Аптон показала, как кормит грудью дочь (фото)



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27-летняя Кейт Аптон сделала откровенный снимок с годовалой дочерью Женевьев Фото: instagram.com/kateupton/

Этой фотографией модель привлекла внимание к проблеме бодишейминга рожавших женщин

Американская звезда Кейт Аптон показала, как кормит грудью маленькую наследницу. Кейт была запечатлена на веранде своего дома. Модель прикрыла обнаженную грудь и лицо дочери розовым сердечком.

В последнее время Аптон всё чаще затрагивает тему материнства и тех трудностей, с которыми сталкиваются молодые матери. По словам девушки, больше всего ее возмущает отношение общества, которое требует от недавно родившей женщины моментального возвращения в форму. С подобной травлей столкнулась и сама звезда.

«Все будто бы ожидают, что ты по щелчку пальца восстановишься после родов. Такое отношение бездушно и не имеет ничего общего с реальностью. У каждой женщины свой организм, которому требуется его собственное время. Требования окружающих только усиливают психологическое давление», — заверила Кейт.

Сейчас звезда наслаждается материнством и не гонится за желаемыми параметрами фигуры. «Просто будьте в моменте, не принуждайте себя делать то, что вам твердят окружающие. Их мнение неважно, а ваше душевное равновесие должно быть на первом месте», — высказалась модель в своем Instagram.

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