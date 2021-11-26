Макс Барских устроил грязные танцы в новом клипе

Новый трек демонстрирует кардинально другое звучание артиста.

Украинский поп-артист Макс Барских выпустили клип на песню «Tequila Sunrise» – второй англоязычный трек из будущего альбома музыканта.

Пьянящие гитарные рифы, откровенная лирика и страстное contemporary – таков рецепт новой работы Барских, которая продолжает демонстрировать кардинально другое звучание артиста. В этот раз певец прибегает к универсальному языку жестов и танца.

«Эта песня для меня особенная. Она – про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге», – говорит о песне Макса Барских.

Ранее «Скотч» сообщал, что Макс Барских спел в дуэте с российской певицей Zivert.

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