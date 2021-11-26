Макс Барских устроил грязные танцы в новом клипе
Новый трек демонстрирует кардинально другое звучание артиста.
Украинский поп-артист Макс Барских выпустили клип на песню «Tequila Sunrise» – второй англоязычный трек из будущего альбома музыканта.
Пьянящие гитарные рифы, откровенная лирика и страстное contemporary – таков рецепт новой работы Барских, которая продолжает демонстрировать кардинально другое звучание артиста. В этот раз певец прибегает к универсальному языку жестов и танца.
«Эта песня для меня особенная. Она – про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге», – говорит о песне Макса Барских.
Ранее «Скотч» сообщал, что Макс Барских спел в дуэте с российской певицей Zivert.