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    Шоу-биз

    Мальчик или девочка: стало известно кого ждет Наталка Карпа

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    Мальчик или девочка: стало известно кого ждет Наталка Карпа
    instagram.com/natalkakarpa

    Сегодня известная украинская певица узнала, что ждет дочку

    Украинская певица Наталка Карпа вот-вот готовится стать мамой.

    Ранее артистка признавалась что еще не знает, кого родит – мальчика или девочку. «Пола по сегодняшний день мы не знаем. У нас уже было третье и четвертое УЗИ, на котором мы бы уже должны были знать пол, но наша история такая, что малыш складывает ногу на ногу, ручки забрасывает и качает пуповину», – говорит Наталка.

    Но на специальной вечеринке Наталья вместе с друзьями и родственниками узнала пол ребенка. Они с мужем решили сделать это оригинальным способом - с помощью надувных шариков розового цвета.

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    instagram.com/natalkakarpa
    instagram.com/natalkakarpa
    instagram.com/natalkakarpa
    instagram.com/natalkakarpa
    instagram.com/natalkakarpa
    instagram.com/natalkakarpa
    instagram.com/natalkakarpa
    instagram.com/natalkakarpa
    instagram.com/natalkakarpa

    Видео с этого действа опубликовала журналист Соломия Витвицкая.

    ____20.52.05_01
    instagram.com/solomiyavitvitska

    «Девочка !! Мы только узнали, что Наталка Карпа ждет девочку !!! Невероятная новость! Мы все узнали кого ждут Наталья и Джексон! Это БУДЕТ ДЕВОЧКА !!! », - прокомментировала свой сообщение Соломия.


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