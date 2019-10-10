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    Талисман «Киевпастранса» высмеяли в сети (фото)

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    Талисман «Киевпастранса» высмеяли в сети (фото)
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    Коммунальное предприятие «Киевпастранс» представило свой новый талисман – Киевпастрансформер

    Генеральный директор компании Дмитрий Левченко написал на своей странице в Facebook, что это «символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта».

    «Модель «Киевпастрансформер» – это уникальное художественное, персонифицированное и коммуникативное произведение», – указывается в сообщении.

    Автор идеи и куратор «полномасштабного проекта трансформации компании» – Дмитрий Левченко.

    «Говорил это неоднократно и сегодня подчеркиваю еще раз, если мы живем в веке прогрессивных технологий, где человек вынужден конкурировать с роботом, то единственным разумным подходом я вижу не борьбу, а партнерство. Мы пожимаем друг другу руки: человек и трансформер», – отметил он.

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    К слову, на появление талисмана «Киевпастранса» с юмором подошел художник Александр Грехов, который нарисовал его альтернативный вариант – «трансформер Богдан».

    Джерело: segodnya.ua

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