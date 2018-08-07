Мама Хейден Панеттьери рассказала об изменениях в жизни дочери



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Хайден Панеттьери и Владимир Кличко

Лесли Фогель прокомментировала слухи относительно разрыва актрисы с боксером Владимиром Кличко

Женщина подтвердила, что в личной жизни ее дочери произошли изменения.

«Сейчас в ее жизни происходит много изменений, в том числе и личных. Но я думаю, что они положительные и все к лучшему», - отметила Фогель, пишет RadarOnline.

Также мама актрисы отметила, что Панеттьери прекратила участие в сериале Nashville, в котором снималась на протяжении шести лет.

«Она много лет работает на этом шоу. Ей нужно немного отдохнуть и принять решение о том, что она хочет делать дальше», - сказала Лесли и призналась, что сейчас Хейден переехала в родной Лос-Анджелес.

Также мать Хейден отметила, что ее дочь осталась в прекрасных отношениях с Кличко и даже недавно отдыхала вместе с ним и их трехлетней дочкой Кайей-Евдокией.

Джерело: ТСН