  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Мама Хейден Панеттьери рассказала об изменениях в жизни дочери

    • Розсилка
    Хайден Панеттьери и Владимир Кличко - Мама Хейден Панеттьери рассказала об изменениях в жизни дочери
    Хайден Панеттьери и Владимир Кличко

    Лесли Фогель прокомментировала слухи относительно разрыва актрисы с боксером Владимиром Кличко

    Женщина подтвердила, что в личной жизни ее дочери произошли изменения.

    «Сейчас в ее жизни происходит много изменений, в том числе и личных. Но я думаю, что они положительные и все к лучшему», - отметила Фогель, пишет RadarOnline.

    Также мама актрисы отметила, что Панеттьери прекратила участие в сериале Nashville, в котором снималась на протяжении шести лет.

    «Она много лет работает на этом шоу. Ей нужно немного отдохнуть и принять решение о том, что она хочет делать дальше», - сказала Лесли и призналась, что сейчас Хейден переехала в родной Лос-Анджелес.

    Также мать Хейден отметила, что ее дочь осталась в прекрасных отношениях с Кличко и даже недавно отдыхала вместе с ним и их трехлетней дочкой Кайей-Евдокией. 

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    Володимир Кличко знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ