Известная модель рассказала о землетрясении в Индонезии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель Крисси Тейген

Вчера, 5 августа, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов, которое унесло жизни десятков людей

Бедствие случилось на острове Ломбок, но ощущались толчки и на знаменитом курорте Бали. Там сейчас находятся с детьми музыкант Джон Ледженд и модель Крисси Тейген, которая вела "прямое включение" с места событий в Twitter.

Сутки назад Крисси опубликовала первую короткую запись «О боже», после чего продолжила описывать свои эмоции: «Бали дрожит. Так долго».

Модель не останавливалась и публиковала записи в течение следующих часов: «Еще одно, на этот раз маленькое. Остановись, Земля!». Сегодня Крисси оставила последнюю запись на счет случившегося и успокоила поклонников, написав, что их семья в безопасности и они молятся за жертв трагедии на острове Ломбок.

Крисси Тейген не первый раз оказывается в эпицентре экстраординарных событий. Во время ожидания появления на свет сына, в декабре прошлого года, модель следовала из Лос-Анджелеса в Токио, когда самолет, на котором она летела, сделал разворот и взял обратный курс, преодолев почти половину 11-часового пути. Самолет был вынужден развернуться из-за обнаружившегося на борту незарегистрированного пассажира.

Джерело: Hello!