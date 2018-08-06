Известный адвокат отказался вести дело Анджелины Джоли
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Анджелина Джоли
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже два года
Бывшие возлюбленные никак не могут прийти к согласию в вопросах опеки над шестью детьми. Как оказалось, развод может затянуться еще на неопределенный срок: адвокат Энджи Лаура Вассер отказывается работать с актрисой.
Лаура — известный в Голливуде адвокат, который специализируется на звездных разводах. Именно она помогла освободиться от брачных уз Джонни Деппу, Бритни Спирс и многим другим именитым клиентам, пишет Grazia.
Инсайдеры сообщают, что последнее время между актрисой и ее юристом царят напряженные отношения: якобы, Вассер считает Джоли слишком «ядовитой» в своих поступках.