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    Шоу-биз

    Известный адвокат отказался вести дело Анджелины Джоли

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    Анджелина Джоли - Известный адвокат отказался вести дело Анджелины Джоли
    Анджелина Джоли

    Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже два года

    Бывшие возлюбленные никак не могут прийти к согласию в вопросах опеки над шестью детьми. Как оказалось, развод может затянуться еще на неопределенный срок: адвокат Энджи Лаура Вассер отказывается работать с актрисой.

    Лаура — известный в Голливуде адвокат, который специализируется на звездных разводах. Именно она помогла освободиться от брачных уз Джонни Деппу, Бритни Спирс и многим другим именитым клиентам, пишет Grazia.

    Инсайдеры сообщают, что последнее время между актрисой и ее юристом царят напряженные отношения: якобы, Вассер считает Джоли слишком «ядовитой» в своих поступках.

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