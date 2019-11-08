Маму Бритни Спирс обвинили в убийстве 24-летней давности



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Когда-то, 20-летней Линн не предъявили обвинения

В 1975 году Линн Спирс совершила непоправимое

Жуткие новости сообщает издание Radar Online, маму певицы Бритни Спирс, Линн, обвиняют в убийстве. По словам 78-летней Ивонн Уинтерс, в 1975 году Линн Спирс не справилась с управлением автомобилем и насмерть сбила ребенка – двенадцатилетнего Энтони Уинтерса, который катался на велосипеде в городе Кентвуд, в штате Луизиана.

Что еще больше удивляет, 20-летней Линн не предъявили обвинения. Сейчас она отказывается давать какие-то комментарии по поводу этого случая, но и не отрицает, что подобное могло случиться. Несмотря на весь ужас матери, потерявшей ребенка, Ивонн Уинтерс все же сообщила, что вряд ли убийство было намеренным – это несчастный случай.

Напомним, в конце лета 2019 года стало известно, что Бритни Спирс отменила все концерты и всерьез занялась своим здоровьем. За свою недолгую жизнь она несколько раз лежала в клиниках в попытках избавиться от зависимостей и вредных привычек.