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    Шоу-биз

    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци

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    <p>Кайли Дженнер была в спортивном костюме и без макияжа</p> <p>Фото: instagram.com/kyliejenner/</p> - Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци

    Кайли Дженнер была в спортивном костюме и без макияжа

    Фото: instagram.com/kyliejenner/

    Девушка владеет бьюти-империей Kylie Cosmetics, которая в прошлом году сделала ее самым молодым миллиардером в мире по версии Forbes

    На днях Кайли Дженнер запечатлели во время шопинга в Беверли-Хиллз. Присмотреть себе эффектные наряды для выходов в свет она пришла в удобном спортивном костюме, без мейк-апа и с пучком на голове. Впрочем, и без привычного «боевого раскраса» папарацци легко узнали Кайли, смутив ее своим неожиданным появлением за стеклянными витринами магазина.

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    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци
    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци
    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци
    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци
    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци
    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци
    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци
    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци
    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци
    Самую молодую миллиардершу засекли на шопинге в Беверли-Хиллз: фото папарацци

    Ранее 22-летняя Кайли Дженнер продемонстрировала свои образы на Хэллоин. Звезда остановила выбор на русалочке Ариэль из мультфильма компании Disney. Звезда Она надела лиф-сетку из ракушек с жемчугом, который подчеркнул ее пышную грудь. Рыбий хвост Кайли заменила изумрудная юбка с откровенным разрезом, украшенная стразами.

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