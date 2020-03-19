Maruv показала откровенное фото в сети



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Maruv сообщила об отмене концертов

Певица обратила внимание поклонников на срочную новость

Maruv показала сочные ягодицы на пикантном фото в Instagram.

«Внимание. Все мартовские концерты переносится. Апрельские и Майские концерты пока что в силе. Следите за новостями в моей инсте, я буду держать вас в курсе», - написала Марув.

На фото, которое опубликовала Maruv, она позирует в нежно-розовом белье и черных чулках. которые она дополнила черными капроновыми перчатками.

instagram.com/maruvofficial

Maruv прижимает руки к себе, прикрываясь платьем, и засветила черное эротическое белье и пояс для чулков.