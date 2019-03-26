Майкл Б. Джордан станет старейшим человеком на Земле

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Майкл Б. Джордан

Звезда «Чёрной пантеры» и «Крида» сыграет Мафусаила в триллере от студии Warner

Майкл Б. Джордан сыграет заглавную роль и спродюсирует картину «Мафусаил» для студии Warner. Фильм находился в разработке десять лет. Впервые о нём заговорили в марте 2009-го, когда Дэвид Хейман, продюсер франшизы «Гарри Поттер», заявил о запуске проекта режиссёра Джеймса Уоткинса. Сейчас Уоткинс уже не упоминается, но Хейман до сих пор значится продюсером.

Среди актёров, которых студия пыталась привлечь на роль библейского старца Мафусаила, были Том Круз и Уилл Смит. По духу этот фильм должен был быть похож на «Горца» и повествовать о человеке, который живёт на протяжении многих лет, но не стареет. Напомним, согласно Библии Мафусаил прожил 969 лет. Ровно так же, как и «Горец», «Мафусаил» от Warner имеет потенциал франшизы.

Один из вариантов сценария написал Зак Дин, известный по криминальной драме «Чёрный дрозд», но его версия датирована 2014 годом. Актуальный драфт от 2017-го написан более маститым автором, Тони Гилроем, сценаристом фильмов о Джейсоне Борне, а также режиссёром «Майкла Клейтона».

Майкл Б Джордан — один из самых востребованных голливудских актёров. Получил известность благодаря драме Райана Куглера «Станция "Фрутвейл"», сыграл у него же в фильмах «Крид» и «Чёрная Пантера». Среди других проектов актёра — фильм «451 по Фаренгейту», триллер Without Remorse по Тому Клэнси и «Чёрный леопард, красный волк» — экранизация одноимённой книги Марлона Джеймса, которую критики назвали «африканской "Игрой престолов"». Джордан планирует сниматься у Дензела Вашингтона в драме Journal for Jordan, а также занят в загадочном детройтском проекте режиссёра «Конга» Джордана Вогта-Робертса.

Джерело: Киноафиша