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    Шоу-биз

    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях

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    Хэйли Скотт Мэтерс - 23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    Хэйли Скотт Мэтерс

    Красотка поделилась новыми фото

    23-летняя Хэйли Скотт Мэтерс, единственная биологическая дочь 46-летнего рэпера Эминема, не любит публичности. Девушка редко публикует откровенные снимки. Но отпуск на курорте даже ее заставил расслабиться и поделиться фотографиями в купальнике.

    Хэйли сделала фото из аэропорта и рассказала, что отправляется в отпуск, который ей «совершенно необходим». В руках девушка держала объемную сумку для путешествий.

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    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях
    23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике на Гавайях

    Вскоре девушка разместила в Instagram снимки, на которых она сидит на белом шезлонге. На Хэйли ярко-желтый купальник, подчеркивающий загар и открывающий мускулистый плоский живот. Волосы распущены, их украшает ярко-красный цветок.

    За перилами на изображении виднеется улица и многоэтажки. Скотт подписала свой пост словом «Aloha» - традиционным гавайским приветствием.

    Когда Хэйли родилась, Эминем часто упоминал о ней в песнях с жалобами на жену и использовал ее детские видео в клипах. Неудивительно, что сейчас девушка тщательно скрывает подробности своей жизни. В Instagram она лишь делится с фотографиями своих нарядов и дает советы по фитнесу, рассказывая об упражнениях, которые поддерживают ее в такой прекрасной форме.

     

    Джерело: Cosmopolitan

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