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    Шоу-биз

    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие

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    <p>Кирк Дуглас - последний живущий актер &laquo;золотой эры&raquo; Голливуда, а еще писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США</p> <div></div> - Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие

    Кирк Дуглас - последний живущий актер «золотой эры» Голливуда, а еще писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США

    Жене Кирка Дугласа Энн Байденс в этом году исполнилось 100 лет

    Голливудский актер Майкл Дуглас побывал на шоу Jimmy Kimmel, где рассказал, что у его отца есть одна большая, но очень простая мечта, которую они, вероятно, воплотят в этом году. В свой день рождения он хочет тихий семейный ужин без лишнего внимания.

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    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие
    Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие

    «Когда ему было 100... Это же 100! Большая дата, большая вечеринка! Проблема в том, что когда тебе 100, ты сам не хочешь большой вечеринки. Я устроил ее для него, это было здорово. А когда ему был 101 год, предложил опять. И он говорит: «Опять?». А потом ему исполнилось 102 года, и он со слезами на глазах умолял меня: «Давайте просто поужинаем. Приведи детей», - рассказал актер.

    Жене Кирка Дугласа Энн Байденс в этом году исполнилось 100 лет

    Напомним, Кирк Дуглас - последний живущий актер "золотой эры" Голливуда, а еще писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США. Долгожителем была и мать Майкла Дугласа Диана, которая была замужем за Кирком в 1943-1951 годах и умерла в 2015 году в возрасте 92 лет.

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    актер писатель
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