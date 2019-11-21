Майкл Дуглас рассказал, как его отец Кирк планирует бурно отметить 103-летие



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кирк Дуглас - последний живущий актер «золотой эры» Голливуда, а еще писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США

Жене Кирка Дугласа Энн Байденс в этом году исполнилось 100 лет

Голливудский актер Майкл Дуглас побывал на шоу Jimmy Kimmel, где рассказал, что у его отца есть одна большая, но очень простая мечта, которую они, вероятно, воплотят в этом году. В свой день рождения он хочет тихий семейный ужин без лишнего внимания.

«Когда ему было 100... Это же 100! Большая дата, большая вечеринка! Проблема в том, что когда тебе 100, ты сам не хочешь большой вечеринки. Я устроил ее для него, это было здорово. А когда ему был 101 год, предложил опять. И он говорит: «Опять?». А потом ему исполнилось 102 года, и он со слезами на глазах умолял меня: «Давайте просто поужинаем. Приведи детей», - рассказал актер.

Жене Кирка Дугласа Энн Байденс в этом году исполнилось 100 лет

Напомним, Кирк Дуглас - последний живущий актер "золотой эры" Голливуда, а еще писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США. Долгожителем была и мать Майкла Дугласа Диана, которая была замужем за Кирком в 1943-1951 годах и умерла в 2015 году в возрасте 92 лет.