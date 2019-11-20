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    Шоу-биз

    55-летнего Брэда Питта заметили на свидании с 30-летней пышнотелой подружкой (фото)

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    <p>По словам очевидцев, Питт не выпускал руку спутницы и непрерывно с ней беседовал.</p> <div></div> - 55-летнего Брэда Питта заметили на свидании с 30-летней пышнотелой подружкой (фото)

    По словам очевидцев, Питт не выпускал руку спутницы и непрерывно с ней беседовал.

    Голливудский актер, по некоторым данным, сблизился с Алией Шокат

    После расставания с Джоли актеру приписывали роман с профессором архитектуры Нери Оксман, а потом – с дизайнером Сэт Хари, но похоже, что ему понравилась девушка помоложе. Накануне звезду заметили на свидании. Художественную выставку в Лос-Анджелесе он посетил вместе с 30-летней актрисой Алией Шокат, которую можно увидеть в таких картинах, как «Задержка в развитии», «Руби Спаркс».

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    55-летнего Брэда Питта заметили на свидании с 30-летней пышнотелой подружкой (фото)
    55-летнего Брэда Питта заметили на свидании с 30-летней пышнотелой подружкой (фото)
    55-летнего Брэда Питта заметили на свидании с 30-летней пышнотелой подружкой (фото)
    55-летнего Брэда Питта заметили на свидании с 30-летней пышнотелой подружкой (фото)
    55-летнего Брэда Питта заметили на свидании с 30-летней пышнотелой подружкой (фото)

    По словам очевидцев, Питт не выпускал руку спутницы и непрерывно с ней беседовал. Актер выглядел счастливым. А вот поклонники вспомнили, что ранее на бродвейском представлении Mike Birbiglia One-Man Show Брэд тоже был не один. Компанию ему тогда составила именно Алия. Также пара еще в сентябре посетила премьеру постановки A Play Is A Poem, а затем, по словам инсайдеров, они уехали вдвоем на одной машине.

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