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    Жизнь

    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион

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    <p>королевский протокол тогда требовал от Дианы более скромного наряда, а платье Дианы скорее напоминает &laquo;старый голливудский гламур&raquo;</p> <div></div> - Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион

    королевский протокол тогда требовал от Дианы более скромного наряда, а платье Дианы скорее напоминает «старый голливудский гламур»

    Стартовая цена наряда – 350 тысяч фунтов стерлингов

    Среди лотов на грядущих 9 декабря торгах британского аукционного дома Kerry Taylor Auctions будет значиться знаменитое и любимое платье принцессы Дианы, в котором она посещала Белый дом в ноябре 1985 года. Раут организовывал бывший тогда президентом Рональд Рейган.

    Кадры с того мероприятия облетели весь мир – на одном из снимков Диана танцевала с Джоном Траволтой. Позже актер признался, что был очарован Дианой и пережил сказочные эмоции. Принцесса действительно была очень элегантна в темно-синем наряде от Виктора Эдельштейна. На аукционе цена платья стартует с суммы в 350 тысяч фунтов стерлингов.

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    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион
    Легендарное платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой выставили на аукцион

    Кстати, представители аукционного дома в беседе с журналистами издания Daily Mail подчеркивают, что королевский протокол тогда требовал от Дианы более скромного наряда, а платье Дианы скорее напоминает «старый голливудский гламур».

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