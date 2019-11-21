Дуэйн «Скала» Джонсон спел песню из «Моаны» 3-летнему больному мальчику: трогательное видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Родители мальчика Эйприл и Рич Харрис увидели видео и были искренне поражены добротой актера

По словам матери мальчика, ее сын внимательно смотрел и слушал песню Джонсона. Он улыбался и даже подпевал Дуэйну

Дуэйн Джонсон продолжает радовать своих фанатов. Недавно он поделился видео, на котором спел песню из мультфильма «Моана». Дуэйн записал этот ролик для мальчика, больного лимфобластным лейкозом.

Свое обращение Джонсон опубликовал в Instagram. Актер написал, что посвящает песню из «Моаны» 3-летнему Хайраму Харрису.

«Этот маленький мальчик один из самых крутых детей, один из самых сильных, потому что он боец. Прямо сейчас он борется за свою жизнь», – рассказал Дуэйн. Актер выбрал эту композицию не случайно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от therock (@therock) 18 Ноя 2019 в 7:52 PST

По его словам, Хайрам постоянно пересматривает мультфильм «Моана», потому что ему очень нравится персонаж Мауи, которого озвучивал Джонсон. Именно он заставляет мальчика чувствовать себя сильнее.

«Хайрам, я знаю, что я для тебя совершенно чужой человек, который только звучит как твой любимый герой Мауи. Но я вместе с миллионами других незнакомцев, которые посмотрят это видео, посылаю тебе огромное количество любви», – заявил он. Актер добавил, что сила воли Хайрама вдохновляет его. Также Дуэйн отметил, что люди часто говорят ему о сходстве с Мауи, и он сам очень любит этого героя.

Родители мальчика Эйприл и Рич Харрис увидели это видео. Они были искренне поражены добротой актера.

Читайте также: Как Мэрилин Монро: обнаженная Ким Кардашьян снялась в роскошных бриллиантах