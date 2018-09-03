Майкл Джексон после смерти зарабатывает больше, чем при жизни



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29 августа Майклу Джексону могло бы исполниться 60 лет

Певец скончался в 2009 году и, как это ни удивительно, после смерти зарабатывает больше, чем зарабатывал при жизни – даже будучи признанным королем поп-музыки.

Хотя за свою блестящую карьеру Майкл успел выпустить множество хитов – в том числе и такие песни «на века», как Thriller, Smooth Criminal, Bad, – незадолго до смерти долги Джексона превышали полмиллиарда долларов, а его дети, по собственным словам певца, жили «как бродяжки».

Теперь же наследие Майкла Джексона ежегодно приносит 74 миллиона долларов в год. Так, например, годовой доход от прав на хиты Джексона составляет почти 2,5 миллиона долларов, а доход от продаж всевозможного мерчендайза (футболки, сувениры и тому подобное) – почти 19 миллионов долларов в год. Большая часть долгов, оставшихся после смерти Джексона, уже погашена.

Даже после смерти Майкл Джексон остается одним из самых популярных артистов в мире – к примеру, только в текущем, 2018 году клипы Джексона на YouTube суммарно посмотрели свыше миллиарда раз.

Джерело: popcornnews