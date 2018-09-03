71-летний гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд станет отцом в седьмой раз



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Ронни Вуд с женой

У гитариста уже есть пятеро детей

71-летний британский музыкант Ронни Вуд планирует снова стать отцом. У гитариста The Rolling Stones уже пятеро детей, но это, судя по всему, не предел. Тем более весной после долгой борьбы он победил рак легких и теперь намерен вернуться к активному ритму жизни.

О планах на еще одного ребенка изданию The Sun рассказала супруга музыканта Салли, которая в мае 2016 года родила от него двух дочерей — близнецов Грэйси Джейн и Элис Роуз.

«Мы были бы счастливы, если бы детей стало больше. И мы готовы попробовать. Мне сейчас всего 40 лет. Но мы не хотим планировать далеко вперед, потому что случиться может все что угодно», — поделилась Салли, отметив, что не против снова стать мамой близнецов, так как их воспитывать легче, чем разновозрастных детей, ведь с какого-то момента они играют друг с другом

Кроме младших дочерей у Ронни Вуда есть еще четверо детей: 43-летний Джейми, 39-л.етняя Леа, 35-летний Тайрон и 41-летний Джесси.

Джерело: graziamagazine.ru