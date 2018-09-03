Пол Маккартни рассказал, как однажды видел Бога
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Пол Маккартни
О том, как развлекались рок-звезды в 60-е, снято немало фильмов
О том, как развлекались рок-звезды в 60-е, снято немало фильмов. «Лето любви» хиппи, сексуальная свобода и запрещенные препараты - все это не обошло стороной и одного из участников главной музыкальной группы того времени The Beatles - Пола Маккартни. На днях он рассказал The Sunday Times, что познакомился с Богом во время одного из опытов с психоделическими наркотиками.
Джерело: Hello!