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    Жизнь

    Пол Маккартни рассказал, как однажды видел Бога

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    Пол Маккартни - Пол Маккартни рассказал, как однажды видел Бога
    Пол Маккартни

    О том, как развлекались рок-звезды в 60-е, снято немало фильмов

    О том, как развлекались рок-звезды в 60-е, снято немало фильмов. «Лето любви» хиппи, сексуальная свобода и запрещенные препараты - все это не обошло стороной и одного из участников главной музыкальной группы того времени The Beatles - Пола Маккартни. На днях он рассказал The Sunday Times, что познакомился с Богом во время одного из опытов с психоделическими наркотиками.

    Джерело: Hello!

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