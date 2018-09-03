Пол Маккартни рассказал, как однажды видел Бога

«И я увидел Бога, это было что-то невероятное, возвышающееся надо мной, и я почувствовал, насколько я ничтожен. Я хочу сказать, что мой мир не перевернулся в эту же минуту, но это был ключ ко всему. Было невероятно! Передо мной была огромная стена, верх которой я никак не мог разглядеть, и я стоял у самого ее подножия. Кто-то может сказать, что это просто реакция на принятый наркотик, галлюцинация, но мы оба (Пол Маккартни и Роберт Фрейзер, известный лондонский арт-дилер - прим. ред.) почувствовали это, мы были уверены, что увидели высшую силу, - поделился своим опытом Пол с журналистом издания.

Сейчас Маккартни готовится к выходу семнадцатого сольного альбома Egypt Station, который увидит свет уже на этой неделе, 7 сентября. После музыкант отправится в турне в поддержку пластинки.