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    Шоу-биз

    Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото

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    Кьяра Ферраньи и рэпер Федерико Лючи - Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото
    Кьяра Ферраньи и рэпер Федерико Лючи

    Все лучшее из этого летнего свадебного сезона, кажется, было оставлено напоследок

    1 сентября, популярный fashion-блогер Кьяра Ферраньи сказала «да» своему возлюбленному, рэперу Федерико Лючии, более известному под псевдонимом Fedez. Церемония прошла в живописных окрестностях итальянского палаццо Dimora delle Balze.

    Праздник по случаю свадьбы Кьяры Ферраньи и Федерико Лючии в сицилийском Ното начался за день до самой церемонии. Гости начали съезжаться к месту события в пятницу днем: для своих многочисленных родственников и друзей пара арендовала несколько самолетов, украшенных логотипом с надписью #TheFerragnez. А вечером в Рalazzo Nicolaci гостей ждал первый праздничный ужин – репетиционный, на котором прозвучали трогательные речи друзей и родителей.

    Сама церемония бракосочетания состоялась в субботу в поместье между пышной зеленью и бесчисленными висячими цветами, похожими на те, что были в Виндзорском замке в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. К алтарю Кьяру проводил ее отец, а гости смогли наконец увидеть платье невесты, которое для Ферраньи сшила креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри, – нежное, с кружевом и пышной фатиновой юбкой.

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    Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото
    Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото
    Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото
    Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото
    Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото
    Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото
    Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото
    Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото
    Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Лючиюю: опубликованы первые фото

    Когда супружеские клятвы, которые Кьяра и Федерико написали сами, были произнесены, а союз скреплен долгим поцелуем, грянул фейерверк. И Ферраньи сменила наряд на еще более торжественный – на платье, к созданию которого была также причастна Мария Грация Кьюри, были вышиты строчки из песни Fedez. Закончился праздник глубоко за полночь концертом Федерико Лючии и катанием на карусели. 

    Джерело: Hello!

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