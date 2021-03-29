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    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет

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    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет
    Фото: @JLo

    На четвертом месте участники опроса разместили 52-летнего американского актера Уилла Смита

    Голливудскую актрису и певицу Дженнифер Лопес выбрали самой привлекательной знаменитостью в возрасте за 40 лет. Опрос провели на сайте сервиса по поиску клиник эстетической медицины Glowday.

    Согласно результатам исследования, около 38 процентов из тысячи опрошенных жительниц Великобритании заявили, что в зрелом возрасте хотели бы выглядеть как 51-летняя Лопес. В то же время 34 процента респонденток назвали своим кумиром 52-летнюю актрису Дженнифер Энистон и отдали ей второе место рейтинга. Следующей в списке оказалась 40-летняя телезвезда Ким Кардашьян, которая набрала 31 процент голосов.

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    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет
    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет
    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет
    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет
    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет
    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет
    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет
    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет
    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет
    Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет

    На четвертом месте участники опроса разместили 52-летнего американского актера Уилла Смита, на пятом и шестом — супругов Викторию (46 лет) и Дэвида Бекхэмов (45 лет). Они получили 28 и 23 процента голосов соответственно.

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    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Дженнифер Лопес Кардашьян шоу-бизнес
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