Медики назвали самую привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет

На четвертом месте участники опроса разместили 52-летнего американского актера Уилла Смита

Голливудскую актрису и певицу Дженнифер Лопес выбрали самой привлекательной знаменитостью в возрасте за 40 лет. Опрос провели на сайте сервиса по поиску клиник эстетической медицины Glowday.

Согласно результатам исследования, около 38 процентов из тысячи опрошенных жительниц Великобритании заявили, что в зрелом возрасте хотели бы выглядеть как 51-летняя Лопес. В то же время 34 процента респонденток назвали своим кумиром 52-летнюю актрису Дженнифер Энистон и отдали ей второе место рейтинга. Следующей в списке оказалась 40-летняя телезвезда Ким Кардашьян, которая набрала 31 процент голосов.

На четвертом месте участники опроса разместили 52-летнего американского актера Уилла Смита, на пятом и шестом — супругов Викторию (46 лет) и Дэвида Бекхэмов (45 лет). Они получили 28 и 23 процента голосов соответственно.

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