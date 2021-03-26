Бывшая «НеАнгел» выпустила первую сольную песню
По словам самой певицы, репертуар Slava Kaminska будет существенно отличаться от репертуара группы «Неангелы»
Спустя несколько недель после новости о прекращении публичной деятельности группы «Неангелы», участница известного дуэта выпустила сингл «911».
Сценическое имя артистки теперь Slava Kaminska, а для старта Слава выбрала break up story, которая будет близка всем девушкам.
Первый сингл «911» – классический манифест сильной, свободной и уверенной в себе.
В дополнение к треку певица выпустила mood video, в котором появилась в нетипичных для себя образах: каре, обтягивающие леггинсы и боди с массивными аксессуарами.
«Мы долго не могли определиться, что из моего нового репертуара представить в первую очередь. Все песни очень разные, как и я сама. Разное настроение, разное звучание.
Сейчас я полностью руковожу всеми процессами: от написания музыки до оформления обложки, сама себе продюсер. Это сложно, но безумно интересно», – говорит Слава.
Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.
Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.