Выступавшая за естественную красоту украинская блогерша сделала пластику груди (фото)

Девушка увеличила грудь и показала, как теперь выглядит

25-летняя блогерша -миллионник из Киева София Стужук, муж которой умер от коронавируса, ранее выступала за естественную красоту. Стужук считала, что нужно любить свое тело таким, каким его создала природа. Однако теперь ее убеждения изменились. По словам Софии, она внушала себе, что с ее грудью все в порядке, но при этом стеснялась себя. Особенно неловко девушке было во время секса.

«Мои сисюли стучат по его подбородку и свисают, как сосули, или лежу на бочку, а сися утекла. Постоянные поиски подходящих топов и переживания: а ничего ли никуда не вывалилось», — пожаловалась Стужук.

В течение месяца блогер морально готовилась и наконец решилась на операцию. Процедура прошла успешно, но теперь молодая мама испытывает послеоперационные боли. «Адский ад! Надеюсь, что это того стоит, потому я бы лучше еще 10 раз родила, чем пережила это», — призналась София.

Инстадива рассказала, что принимает сильные обезболивающие, страдает от отека на груди и животе. Тем не менее она довольна, что уже сейчас ее грудь выглядит красивее.

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Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.