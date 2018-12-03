Меган Фокс запрещает своим детям пользоваться интернетом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Фокс с семьей

Одни звездные родители не дают детям играть в компьютерные игры, другие пытаются оградить их от мультфильмов Disney, а Меган Фокс запрещает сыновьям сидеть в интернете

О строгом воспитании детей и своих путешествиях звезда рассказала в новом интервью изданию Us Weekly.

Меган Фокс прославилась как строгая мама, которая со всем вниманием относится к воспитанию 6-летнего Ноа, 4-летнего Бодхи и 2-летнего Джорни. Актриса не дает сыновьям пользоваться интернетом и сама редко берет в руки смартфон, чтобы проверить социальные сети. «Я не из тех знаменитостей, кто получает по 10 тыс. писем в день, и не люблю проводить много времени в сети. Если я и пользуюсь интернетом, то только когда хочу купить что-нибудь необходимое. Последнее, чего мне хочется, это подавать плохой пример, уткнувшись лицом в экран монитора. Я хочу создать доверительную связь со своими сыновьями, которая бы длилась на протяжении всей жизни», – поделилась Фокс.

Актриса также не хочет, чтобы дети смотрели фильмы с ее участием: «Они думают, что в кино всё взаправду. Поэтому я не даю смотреть свои фильмы, ведь они могут испугаться моментов, где меня похищает ниндзя или пытается убить робот».

Звезда рассказала, что путешествует в одиночестве, потому что брать с собой детей оказывается слишком затруднительно. «Каждый, кто летал на самолете с двухлетним ребенком, знает, насколько это тяжело. А Ноа уже ходит в школу, поэтому я не могу просто взять его с собой». К счастью, дети остаются в надежных руках ее супруга Брайана Остина Грина, поэтому Меган может спокойно отправляться в другие страны, чтобы вести шоу «Загадки и мифы».

Джерело: popcornnews