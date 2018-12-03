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    Жизнь

    Ляшко в шлепках покружил с женой под русский шансон

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    Олег Ляшко - Ляшко в шлепках покружил с женой под русский шансон
    Олег Ляшко

    Нардеп продолжает исполнять роль «своего парня»

    Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в свой день рождения показал, как началось его праздничное утро. Одиозный депутат Верховной Рады на своей Facebook-странице поделился домашним видео танца с женой Роситой.  Кружила пара под песню «К единственному нежному» в исполнении звезды русского шансона Любови Успенской.

    Примечательно, что Ляшко для исполнения незамысловатых па и соблюдения имиджа «своего парня» выбрал очень свободную одежду и шлепки. Напротив, его жена, была одета в теплые вещи.

    А пока Ляшко демонстрирует ужасный музыкальный вкус, предлагаем ознакомиться с победителями украинской музыкальной премии M1 Music Awards.

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