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    Шоу-биз

    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей

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    Melovin - Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin

    Украинский артист сегодня празднует день рождения

    Популярный украинский артист, который в прошлом году представлял Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», сегодня отмечает 22-летие.

    В эфире программы «Ранок з Україною» Melovin признался, какой неожиданный подарок однажды получил от фанатов, а от каких презентов артист отказывается наотрез.

    По словам украинского исполнителя, подарки он просто обожает. Впрочем, для него важно, чтобы презент был сюрпризом.

    «Мне мама говорит: «Да зачем тебе подарок заворачивать? Я просто так тебе дам». Я отвечаю: «Нет, заворачивай его в какую-то бумагу, во все, что найдешь – хоть в обои», – рассказал Melovin.

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    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей
    Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей

    Певец постоянно получает подарки от фанатов, а те иногда могут презентовать и очень оригинальные вещи.

    «Однажды мне подарили плетку, – признался артист журналистам канала «Украина». – Мы очень смеялись, еще и родители были дома. Я просто выношу этот пакет и говорю: «Друзья, смотрим внимательно! Та-дам!»

    Но если такие шалости для Melovin – повод пошутить, то некоторые подарки для него под строгим запретом: «Я чаще отказываюсь от подарков от каких-то очень влиятельных людей, чтобы потом не быть должником».

    Фото: Thomas Hanses, Andres Putting, eurovision.tv.

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