Melovin признался, что не принимает подарки от влиятельных людей



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Melovin

Украинский артист сегодня празднует день рождения

Популярный украинский артист, который в прошлом году представлял Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», сегодня отмечает 22-летие.

В эфире программы «Ранок з Україною» Melovin признался, какой неожиданный подарок однажды получил от фанатов, а от каких презентов артист отказывается наотрез.

По словам украинского исполнителя, подарки он просто обожает. Впрочем, для него важно, чтобы презент был сюрпризом.

«Мне мама говорит: «Да зачем тебе подарок заворачивать? Я просто так тебе дам». Я отвечаю: «Нет, заворачивай его в какую-то бумагу, во все, что найдешь – хоть в обои», – рассказал Melovin.

Певец постоянно получает подарки от фанатов, а те иногда могут презентовать и очень оригинальные вещи.

«Однажды мне подарили плетку, – признался артист журналистам канала «Украина». – Мы очень смеялись, еще и родители были дома. Я просто выношу этот пакет и говорю: «Друзья, смотрим внимательно! Та-дам!»

Но если такие шалости для Melovin – повод пошутить, то некоторые подарки для него под строгим запретом: «Я чаще отказываюсь от подарков от каких-то очень влиятельных людей, чтобы потом не быть должником».

Фото: Thomas Hanses, Andres Putting, eurovision.tv.