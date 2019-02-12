Melovin назвал потенциального победителя Нацотбора



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Украинский артист, который в прошлом году представлял нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение» рассказал о своих фаворитах

Украинский исполнитель Melovin назвал своих фаворитов Нацотбора на песенный конкурс «Евровидение-2019». 21-летний артист признался, что в этом году будет болеть Maruv. Об этом он сказал после выступления в качестве приглашенной звезды в первом полуфинале в минувшую субботу.

«Посмотрим, как Kazka выступит в живую в следующем полуфинале. Но от всех остальных Maruv выделяется тем, что, выходя на сцену, она уже звезда. И это очень заметно, это нельзя как-то откинуть. Вот она выходит к публике, и я понимаю, что в принципе, я смотрю не на участника, а на состоявшуюся артистку, которая появилась и дала всем жару. Хотя до выхода песни я не понимал, как Maruv может вписаться в «Евровидение». Сейчас вижу, что это может быть прикольной коллаборацией, нетипичностью на сцене. Насколько я помню, подобного на конкурсе еще не было, - сказал журналистам за кулисами Костя (настоящее имя певца).

Также Melovin выделил группу «ЦеШо», которая в первом полуфинале заручилась неожиданно большой поддержкой зрителей, однако в финал не вышла.

Напомним, что уже в эту субботу состоится второй полуфинал Нацотбора-2019, в котором примут участие следующие исполнители:

1. Ivan Navi

2. Anna Maria

3. Kazka

4. Кira Mazur

5. Laud

6. Khayat

7. Braii

8. Freedom jazz

Стоит отметить, что по результатам голосования членов жюри и зрителей в финал уже прошли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko,

Джерело: Комсомольска Правда в Украине