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    Шоу-биз

    Melovin назвал потенциального победителя Нацотбора

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    Melovin - Melovin назвал потенциального победителя Нацотбора
    Melovin
    stb.ua

    Украинский артист, который в прошлом году представлял нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение» рассказал о своих фаворитах

    Украинский исполнитель Melovin назвал своих фаворитов Нацотбора на песенный конкурс «Евровидение-2019». 21-летний артист признался, что в этом году будет болеть Maruv. Об этом он сказал после выступления в качестве приглашенной звезды в первом полуфинале в минувшую субботу.

    «Посмотрим, как Kazka выступит в живую в следующем полуфинале. Но от всех остальных Maruv выделяется тем, что, выходя на сцену, она уже звезда. И это очень заметно, это нельзя как-то откинуть. Вот она выходит к публике, и я понимаю, что в принципе, я смотрю не на участника, а на состоявшуюся артистку, которая появилась и дала всем жару. Хотя до выхода песни я не понимал, как Maruv может вписаться в «Евровидение». Сейчас вижу, что это может быть прикольной коллаборацией, нетипичностью на сцене. Насколько я помню, подобного на конкурсе еще не было, - сказал журналистам за кулисами Костя (настоящее имя певца).

    Также Melovin выделил группу «ЦеШо», которая в первом полуфинале заручилась неожиданно большой поддержкой зрителей, однако в финал не вышла.

    Напомним, что уже в эту субботу состоится второй полуфинал Нацотбора-2019, в котором примут участие следующие исполнители: 

    1. Ivan Navi

    2. Anna Maria

    3. Kazka

    4. Кira Mazur

    5. Laud

    6. Khayat

    7. Braii

    8. Freedom jazz

    Стоит отметить, что по результатам голосования членов жюри и зрителей в финал уже прошли MaruvBrunettes Shoot Blondes и Yuko,

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

    Евровидение Украинская музыка Melovin отбор на евровидение ЦеШо новости Maruv новости
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