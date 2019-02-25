Команда Melovin: В договоре не было штрафов и нам не указывали, каким должен быть концертный номер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Панкова и Melovin

Стали известны некоторые нюансы договора с компанией НСТУ об участии в «Евровидении-2018»

После того, как победительница Нацотбора певица Maruv рассекретила детали договора, который должна подписать, что бы стать официальным представителем Украины на сцене Тель-Авива, украинские журналисты задались вопросом, какой же документ подписывал артист Melovin, который представлял нашу страну на песенном конкурсе в 2018 году.

На этот вопрос ответила PR-менеджер Melovin Светлана Панкова на своей странице в соцсети Facebook.

«Да, у нас тоже был договор с НОТУ. Но пункты в нем у нас с Maruv расходятся.

Нас не обязывали присутствовать на любых (!) мероприятиях, которые организовывает компания (нам просто предлагали поучаствовать, и мы вполне себе могли отказаться).

Никакие штрафы у нас в договоре прописаны не были. Более того, ни на подготовительном этапе, ни в Португалии нам не указывали (!), каким делать номер, какие элементы в него нельзя добавлять, куда нам нельзя ходить и что надо говорить.

Это не отменяет того, что многие решения нужно было согласовывать с НОТУ. Это нормально. Нормально и то, что артисту обязательно надо явиться на репетицию и на пресс-конференцию, например. Нормально, когда от артиста и команды требуют соблюдать график. Нормально, что есть список обязательных юридических процедур непосредственно перед поездкой, которые надо пройти. Все эти правила действуют по отношению к представителю каждой страны, которая участвует в «Евровидении».