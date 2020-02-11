Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей



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44-летняя Мила Йовович поделилась трогательными семейными моментами Фото: instagram.com/millajovovich/

Звезда фильма «Пятый элемент» показала, как выглядели ее дети сразу после рождения

Знаменитая 44-летняя американская актриса Мила Йовович 2 февраля стала многодетной мамой, подарив свою мужу третью наследницу Ошин. 44-летний режиссер Пол Андерсон и старшие дочери - 12-летняя Эвер и 4-летняя Дашиэл - воодушевленно приняли малышку в семью.

Звездная мама сделала своим фанатам подарок. Она опубликовала нежные снимки своих детей и показала, как те выглядели в первые дни после появления на свет. На фото девочки запечатлены в своих кроватках, где мирно спали. На одном из кадров Мила позировала с мужем и первенцем.

Йовович разоткровенничалась с фанатами, которые продолжают поздравлять ее с пополнением в семье. «С 2007-го по 2020 год удивительно наблюдать, как растет наша маленькая семья. Я просматривала старые фотографии старших детей и подумала, что было бы интересно увидеть нас с Полом тогда и сейчас, увидеть наших дочерей рядом в день их рождения. Я многому научилась с того момента, как стала мамой, знаю, как быстро подправить свой макияж, чтобы презентабельно выглядеть на фотографии!» — отметила голливудская звезда.

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