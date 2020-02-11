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    Шоу-биз

    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей

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    <p>44-летняя Мила Йовович поделилась трогательными семейными моментами</p> <div></div> - Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей

    44-летняя Мила Йовович поделилась трогательными семейными моментами

    Фото: instagram.com/millajovovich/

    Звезда фильма «Пятый элемент» показала, как выглядели ее дети сразу после рождения

    Знаменитая 44-летняя американская актриса Мила Йовович 2 февраля стала многодетной мамой, подарив свою мужу третью наследницу Ошин. 44-летний режиссер Пол Андерсон и старшие дочери - 12-летняя Эвер и 4-летняя Дашиэл - воодушевленно приняли малышку в семью.

    Звездная мама сделала своим фанатам подарок. Она опубликовала нежные снимки своих детей и показала, как те выглядели в первые дни после появления на свет. На фото девочки запечатлены в своих кроватках, где мирно спали. На одном из кадров Мила позировала с мужем и первенцем.

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    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Мила Йовович показала архивные фото новорожденных дочерей
    Фото: instagram.com/millajovovich/

    Йовович разоткровенничалась с фанатами, которые продолжают поздравлять ее с пополнением в семье. «С 2007-го по 2020 год удивительно наблюдать, как растет наша маленькая семья. Я просматривала старые фотографии старших детей и подумала, что было бы интересно увидеть нас с Полом тогда и сейчас, увидеть наших дочерей рядом в день их рождения. Я многому научилась с того момента, как стала мамой, знаю, как быстро подправить свой макияж, чтобы презентабельно выглядеть на фотографии!» — отметила голливудская звезда.

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